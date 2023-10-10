مقتل وإصابة عدد من الصحفيين إثر غارة على مبنى يضم مكاتب إعلامية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل التلفزيون: "شهداء وجرحى في صفوف الصحفيين في غارة اسرائيلية على برج حجي الذي يضم عدداً من المكاتب الإعلامية".

أمس, 21:47 GMT

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل"، مضيفا: "استشهاد الزميل الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والزميل الصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر".

وأضاف المراسل: "الزميل الصحفي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أصيب بجراح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي".

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي أيضًا قصف أربع سيارات إسعاف كانت تقل جرحى إلى الجنوب من قطاع غزة.

أمس, 22:45 GMT

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.