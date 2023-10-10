شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث حصيلة.. 704 شهداء في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى 704 شهداء، ونحو 3900 مصاب

واستشهدت مواطنة فلسطينية في غارة إسرائيلية في دير البلح بقطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلًا بمنطقة الحدبة في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة آخرين بجراح نقلوا على إثرها الى المستشفى.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل في بلدة عبسان الكبيرة شرق محافظة خان يونس، إضافة إلى قصف قوات الاحتلال 4 سيارات إسعاف كانت موجودة لنقل المصابين في البلدة.

استشهاد شاب في الخليل

وفي الضفة الغربية، استشهد شاب متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الحي في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد حماد متأثرًا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر.