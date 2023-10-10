شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام روسي: الرئيس الفلسطيني قد يزور موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام روسية نقلًا عن المبعوث الفلسطيني إلى موسكو، أن من المتوقع أن يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس موسكو.

ونقلت قناة (آر.بي.سي) الإخبارية الروسية عن السفير عبد الحفيظ نوفل قوله في وقت متأخر من يوم الاثنين: "ننتظر بيانًا رسميًا من الكرملين من الجانب الروسي، عن موعد الزيارة".

وأضاف: "جرى التوصل إلى اتفاق على أن يأتي عباس إلى هنا في موسكو".

كما قال نوفل للتليفزيون الرسمي الروسي، إن الجانبين على "اتصال يومي".

إقامة دولة فلسطينية مستقلة

ونددت روسيا بالعنف ضد الجانبين، واتهمت الولايات المتحدة بتجاهل الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى عباس آخر مرة قبل عام على هامش مؤتمر إقليمي في قازاخستان، وأفادت وسائل إعلام روسية بأن آخر زيارة لعباس إلى روسيا كانت قبل عامين.