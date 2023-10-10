شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس المصري يبحث الأوضاع في غزة مع جوتيريش وأردوغان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيا، مساء الاثنين، من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تناول التطورات المتصاعدة في الأراضي المحتلة، والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي للإسهام في تحقيق السلام والأمن المستدامين في الشرق الأوسط.

وتوافق الجانبان على ضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

مباحثات مع الرئيس التركي

كما تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا يوم الاثنين، من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجرى خلال الاتصال، استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وبحث سبل تخفيض التصعيد.