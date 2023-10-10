شكرا لقرائتكم خبر عن "أوتشا": 123 ألف نازح في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا داخليًا في قطاع غزة إثر المخاوف من تدمير منازلهم، بسبب الغارات الجوية وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المنازل والمباني السكنية.

وأفاد المكتب في بيان، أن 6 من العاملين في مجال الرعاية الصحية استشهدوا، وأصيب 4 آخرون، كما لحقت أضرار بـ7 مرافق للرعاية الصحية و9 سيارات إسعاف.

وأضاف البيان أن الضرر الذي لحق بمنشآت المياه والصرف الصحي أدى إلى تقويض الخدمات التي تقدم لنحو 400 ألف شخص، لافتًا إلى أن محطة توليد الكهرباء في غزة هي المصدر الوحيد للكهرباء، الذي سينفد منها الوقود خلال أيام قليلة.

ملاجئ طارئة

وقدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في بيانها، أن أكثر من نصف النازحين يلجؤون إلى عشرات المدارس، وقالت إنها خصصت ملاجئ طارئة لاستضافتهم وتقديم المساعدات الحيوية لهم.

وأشارت إلى الحاجة الماسة للمساعدات النقدية لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة في غزة، وأن الشركاء في المجال الإنساني يعملون على توفير ما من شأنه الحفاظ على كرامة النازحين والدعم النفسي والاجتماعي للعائلات المتضررة.