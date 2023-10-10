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الجيش اللبناني: إصابة ضابط إثر سقوط قذائف هاون إسرائيلية بمركز عسكري جنوبي البلاد

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبناني إصابة ضابط بجروح طفيفة، إثر سقوط عدد من قذائف الهاون، جراء قصف إسرائيلي في باحة مركز للجيش اللبناني في بلدة رميش جنوبي لبنان.


وأضاف الجيش -في بيان- أن مناطق حدودية في الجنوب اللبناني تعرضت اليوم للقصف من قبل إسرائيل.


كانت قيادة الجيش اللبناني قد دعت المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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