شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال تقصف شواطئ وسط وجنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بعشرات القذائف، شاطئ بحر المحافظة الوسطى وشاطئ خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن بحرية الاحتلال أطلقت العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب في ذعر وخوف في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال.

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ولا تزال طائرات الاحتلال الحربية تشن سلسلة غارات عنيفة على منازل ومواقع مختلفة في قطاع غزة.

استشهاد فلسطينيين في جباليا

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا، 3 منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ودمرتها بشكل كامل.