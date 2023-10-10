"حماس": موقف روسيا في مجلس الأمن كان لائقا جدا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أبو مرزوق في مقابلة إعلامية: إن "موقف روسيا "في مجلس الأمن الدولي" كان لائقا جدا، فهي لم تسمح للولايات المتحدة وإسرائيل بتمرير قرارهما في مجلس الأمن".

وأكد أبو مرزوق، أن الحركة تجري اتصالات مع روسيا بشأن قضية الأسرى الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الروسية.

وأضاف عضو المكتب السياسي في مقابلة مع قناة "الجزيرة" القطرية: "هناك العشرات من حاملي الجنسية المزدوجة، نحن على تواصل مع روسيا بهذا الشأن، فهناك من يحمل الجنسية الروسية".

وما زال القتال مستمرا بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي أطلقت يوم السبت عملية "طوفان الأقصى" واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.