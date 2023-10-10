شكرا لقرائتكم خبر عن شركات طيران عالمية تعلق رحلاتها من وإلى فلسطين المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علقت شركات طيران دولية كبرى رحلاتها من فلسطين المحتلة وإليها أو قلصتها، في مقدمتها روسيا التي حظرت الرحلات الجوية الليلية إلى فلسطين المحتلة، بعد تصاعد الصراع، ما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة.

وأفاد موقع (فلايت رادار 24) لتتبع الرحلات الجوية، بأن نصف رحلات فلسطين المحتلة المقررة يوم الأحد ألغيت، وكذلك ثلث رحلات الاثنين حتى مساء أمس.

إلغاء الرحلات الأمريكية والأوروبية

وعلقت شركتا النقل الجوي الأمريكيتان يونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز رحلاتهما المباشرة إلى الأراضي المحتلة، بعد أن حثت إدارة الطيران الاتحادية شركات الطيران على توخي الحذر.

وقالت شركة دلتا إيرلاينز أمس الاثنين إنها ستلغي رحلاتها من فلسطين المحتلة وإليها حتى نهاية الشهر.

كما ألغت العديد من شركات الطيران الأوروبية رحلاتها.

ضربة لقطاع السياحة الإسرائيلي

ومن المتوقع أن يتعرض قطاع السياحة الإسرائيلي لضربة كبيرة مع تزايد عمليات إلغاء الرحلات الجوية، وتشير بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن السياحة تشكل 3.6% من إجمالي العمالة.

وقالت شركتا الرحلات البحرية الأمريكيتان رويال كاريبيان وكارنيفال إنهما "عدلتا" مسارات رحلاتهما في المنطقة.

وحثت الهيئات التنظيمية، ومنها إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، شركات الطيران على توخي الحذر في المجال الجوي للمنطقة، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بتعليق الرحلات الجوية.

غير أن روسيا منعت رحلات الطيران من الذهاب إلى فلسطين المحتلة قبل الساعة 0900 بتوقيت جرينتش، بسبب ما وصفته "بالوضع السياسي والعسكري غير المستقر" ونصحت شركات الطيران بمراقبة المخاطر خلال النهار.