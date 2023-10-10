شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفيين فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد صحافيان فلسطينيان وأصيب ثالث الليلة الماضية، في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في القطاع، أسفرت عن وقوع المزيد من الشهداء والجرحى، وتدمير عشرات المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات والطرق.

زوارق الاحتلال تقصف غزة

قصفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بعشرات القذائف، شاطئ بحر المحافظة الوسطى وشاطئ خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن بحرية الاحتلال أطلقت العديد من القذائف الصاروخية بشكل عشوائي باتجاه شاطئ محافظة الوسطى، وشاطئ خان يونس، الأمر الذي تسبب في ذعر وخوف في صفوف المواطنين، خاصة الأطفال.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزلهم في جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا، 3 منازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ودمرتها بشكل كامل.