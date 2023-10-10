شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 29 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، 29 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسطينيين من بلدة "سعير" شمال محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مُحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة، واعتقلت ثمانية أشخاص بينهم أسيران محرران وصحفي، وفي جنين الواقعة إلى الشمال من "نابلس"، اعتقلت قوات الاحتلال ستة بينهم أسيران مُحرران.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة أشخاص من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.