شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: احتجاز ما بين 100 و150 رهينة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رجح مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، أن يكون عدد الرهائن الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة ما بين 100 و150 إسرائيليًا .

وقال إردان - فى مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية نشرتها الصحف الإسرائيلية - : "نحن نقدر العدد بين 100 و150.. وأعتقد أنه رقم غير مسبوق، ويشمل هذا الرقم أمريكيين، لكن لا نعرف العدد الدقيق".

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