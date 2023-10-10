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مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: احتجاز ما بين 100 و150 رهينة فى غزة

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القاهرة - سامية سيد - رجح مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، اليوم الثلاثاء، أن يكون عدد الرهائن الذين تحتجزهم فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة ما بين 100 و150 إسرائيليًا . 

وقال إردان - فى مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية نشرتها الصحف الإسرائيلية - : "نحن نقدر العدد بين 100 و150.. وأعتقد أنه رقم غير مسبوق، ويشمل هذا الرقم أمريكيين، لكن لا نعرف العدد الدقيق". 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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