جيش الدفاع الإسرائيلي يسعى لنزع قدرة حماس القتالية بحلول نهاية الصراع الدائر

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار في مقابلة إعلامية إلى أن "لدينا مهمة أساسية، تتمثل في ضمان عدم امتلاك حماس لقدرات عسكرية في نهاية الحرب، وسوف يتحقق ذلك".

وأضاف كونريكوس أن القوات الإسرائيلية تنتشر على طول الحدود الجنوبية للبلاد، وتستعد لتنفيذ مهامها.

ونشر الجيش الإسرائيلي على موقعه الرسمي أسماء 38 جنديًا إضافيا لقوا حتفهم خلال مواجهات مع مقاتلي حركة "حماس" منذ يوم السبت الماضي، ليرتفع إجمالي عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال المواجهات إلى 124 جنديا وضابطا.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".