فلسطين تطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوقف "العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"

دبي - محمود عبدالرازق - وطالبت البعثة، في رسالتها، "المجتمع الدولي والجهات كافة بضرورة التدخل العاجل لوقف العدوان ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

وحذرت من "إجراءات الحكومة الإسرائيلية والوزير المتطرف إيتمار بن غفير، القمعية ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الاول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.