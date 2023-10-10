سلطات شرق ليبيا تعمل على التوصل إلى اتفاق بشأن استيراد الحبوب من روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الوزير، ردا على سؤال حول التوصل إلى أي اتفاقيات بين ليبيا وروسيا بشأن الإمدادات الغذائية بأن "الحكومة تحاول تطوير هذا الاتفاق".

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بمسألة القمح هناك تأملات في هذا الجانب، ونحاول تطوير مثل هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بواردات الحبوب من الجانب الروسي، وستصبح هذه القضية قريبا أولوية بالنسبة لنا".

وصرح بوتين، قائلا: "يؤمّن مزارعونا اليوم في السوق المحلية جميع الأنواع الغذائية الأساسية، وتتزايد أيضًا إمكانيات التصدير في هذا القطاع الصناعي".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، أن إمدادات الحبوب المجانية من روسيا، إلى الدول الأفريقية قد تبدأ، في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر.