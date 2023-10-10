المشاهد الأولى لوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى موسكو... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدّ المراسل أن طائرة رئيس الوزراء وصلت اليوم صباحا وهبطت في مطار "فنوكوفو" الدولي.

وأشار المراسل إلى أنه "على الجانب الروسي، سيلتقي رئيس الوزراء العراقي بالممثل الخاص لرئيس روسيا للشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي في العراق إلبروس كوتراشيف".

وقال السوداني في مقابلة مع وكالة "الخليج 365": "لدينا استحقاقات دفع لصالح روسيا، ضمن مديونية "نادي باريس"، ونحن ملتزمون بها ويمكن أن نحصل على استثناء لدفعها، لأن عدم الالتزام بدفعها يقلل من تصنيف العراق الائتماني".