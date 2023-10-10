شكرا لقرائتكم خبر عن طوفان الأقصى.. حصيلة الشهداء الفلسطينيين تتجاوز الـ700 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 700، اليوم الثلاثاء، في اليوم الرابع لانطلاق عملية طوفان الأقصى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 704 فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة بفعل غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال منذ يوم السبت الماضي.

مقتل صحفيين

وأعلنت مصادر طبية مقتل صحفيين اثنين خلال تغطيتهما في غارة جوية للاحتلال على مدينة غزة، فيما جرى انتشال جثث ثلاثة قتلى في قصف منزل في شمال القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف نحو مئتي هدف في قطاع غزة الليلة الماضية.