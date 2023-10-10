شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات مُشددة في مُحيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة (الخليل).