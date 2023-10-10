المكتب لسياسي لحركة "حماس": لا معلومات "نهائية" عن الأسرى الإسرائيليين

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد بدران، بالقول: "حتى الساعة، لم يتم إحصاء أعداد الأسرى الإسرائيليين، وجمع كامل بياناتهم والتأكد من هوياتهم".

وأوضح بدران أن "الدعوات الإسرائيلية للفلسطينيين لمغادرة غزة، هي مخطط إسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية".

وشدد عضو المكتب السياسي للحركة على أن "حماس لن تغادر غزة وستواصل المعارك ضد الإسرائليين على الأرض".

وقالت الحركة، في بيان لها، إنها "تشدّ على أيادي الشباب الثائرين في عموم الضفة الغربية والقدس المحتلة، للانتفاض والخروج في حشود هادرة، والاشتباك مع الجنود الإسرائليين في كل مكان"، حسب وكالة "قدس برس".

ودعا البيان، بالقول: " ندعو جماهير الأمة العربية والإسلامية وجماهير الشعب الفلسطيني في كل مكان وفي مخيمات اللجوء والشتات، إلى الزحف نحو حدود فلسطين الحبيبة في حشود ضخمة"، وليحتشدوا في أقرب نقطة نحو القدس، بحسب البيان.