شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 41 فلسطينيًا بالضفة الغربية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 41 فلسطينيًا، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة، في قرى جنين ونابلس والخليل. فيما اعتقلت عددًا من الفلسطينيين خلال اقتحام بلدة أبو ديس في القدس المحتلة. مشيرًا إلى تواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة خمسة عناصر من الدفاع المدني، أثناء محاولتهم إخماد حريق في مصنع تعرض لقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة، بعد أن استهدتفهم طائرات الاحتلال الإسرائيلي.