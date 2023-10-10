شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين استمرار استهداف الصحفيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أدت اليوم إلى استشهاد الصحفيين، محمد رزق صبح، وسعيد الطويل, وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وذلك بعد استهداف طائرات الاحتلال لبرج حجي غرب مدينة غزة.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين لليوم الرابع على التوالي، أسفر عن استشهاد أربعة صحفيين فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، إلى جانب تدمير مؤسسات إعلامية، داعيةً لتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين.

استشهاد 700 فلسطيني

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 700، اليوم الثلاثاء، في اليوم الرابع لانطلاق عملية طوفان الأقصى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 704 فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة بفعل غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال منذ يوم السبت الماضي.