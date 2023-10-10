شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب جريمة بقطع الاحتياجات الأساسية عن غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الاحتياجات عن قطاع غزة بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال".

مواقف عنصرية

واستهجنت الوزارة تفاخر عدد من وزراء دولة الاحتلال بـ"هذه المواقف العنصرية في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان وبغطاء غير محدود من عدد من الدول".

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسؤولياتها في وقف "العدوان على شعبنا فوراً ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية" إلى غزة.

وأعلنت إسرائيل أمس عن فرض إغلاق كامل على قطاع غزة ومنع إمدادات الكهرباء والمياه والمواد الأساسية مع مواصلتها شن ضربات جوية مكثفة على القطاع لليوم الرابع على التوالي.