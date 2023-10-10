شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي: القانون الدولي يحظر حصار غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، نقلا عن معلومات جمعها مكتبه إن العمليات الجوية الإسرائيلية في قطاع غزة أصابت مبان سكنية من بينها أبراج كبيرة بالإضافة إلى مدارس ومبان تابعة للأمم المتحدة وهو ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأضاف تورك في بيان "القانون الإنساني الدولي واضح: الالتزام بتوخي الحذر دوما لتجنب (سقوط) مدنيين وأهداف مدنية يتعين تطبيقه طوال الهجمات".

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وردا على إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت تشديد الحصار على قطاع غزة، قال تورك إن القانون الدولي يحظر "الحصار" الذي يعرض حياة المدنيين للخطر.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قد تقع حدوث نقص حاد في مياه الشرب في غزة بسبب قطع السلطات الإسرائيلية المياه عنها.

احتجاج فلسطيني

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع الاحتياجات عن قطاع غزة بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات دولة الاحتلال".