شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يصل إلى روسيا فى زيارة رسمية تستمر يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الروسية "موسكو" فى زيارة رسمية، تستمر يومين.

تأتي الزيارة - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - استجابة لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية وما يتعلق بالأمن والاستقرار في المنطقة. كما سيجري مناقشة دور العراق في تقريب وجهات النظر بين دول المنطقة؛ على خلفية استعادة العراق لدوره المحوري في المنطقة على كافة الأصعدة.

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