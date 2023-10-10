شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: نولى اهتماما كبيرا بموضوع الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة الدول العربية أنها تولى اهتماماً كبيراً بموضوع الصحة النفسية .

جاء ذلك في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمى للصحة النفسية لعام 2023، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، وتحتفل به منظمة الصحة العالمية هذا العام تحت شعار"الصحة النفسية حق عالمي من حقوق الإنسان".

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية إن هذا اليوم يعد فرصة من أجل إذكاء الوعي والمضي قدما بالإجراءات التي تعزز وتحمى الصحة النفسية للجميع باعتبارها حقاً عالمياً من حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنه في هذا الإطار، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تولي اهتماماً كبيراً بموضوع الصحة النفسية، ولهذا قد أدرجت موضوع دعم وتعزيز الصحة النفسية ضمن الموضوعات الصحية التي سيتناولها اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الصحة العرب المزمع عقده بتاريخ 19 أكتوبر 2023 عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة (الجمهورية الإسلامية الموريتانية).

وشددت على أن الصحة النفسية جزء لا يتجزأ من الصحة العامة وهي حق أساسي من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية إدراج الصحة النفسية ضمن الخطط والسياسات وبرامج البحوث الصحية العامة، مؤكدة أهمية أن يكون هناك تعاون مستمر متعدد القطاعات بشأن الصحة النفسية، وكذلك تبادل المعلومات على الصعيدين العربي والدولي.

وأكدت السفيرة أنه في جميع مراحل الحياة، تكون تدخلات التعزيز والوقاية أمرا مطلوبا لتعزيز العافية النفسية، ومنع ظهور اعتلالات الصحة النفسية وتأثيراتها وتقليل الحاجة إلى الرعاية الصحية النفسية، ويمكن للقطاع الصحي أن يساهم بشكل كبير من خلال إدماج جهود التعزيز والوقاية في الخدمات الصحية.

وأشارت إلى أهمية إنشاء خدمات مجتمعية شاملة للصحة النفسية والرعاية الاجتماعية، وإدخال خدمات رعاية الصحة النفسية والعلاج النفسى في المستشفيات العمومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث إن الاستثمار في الصحة النفسية للجميع يعزز الصحة العامة، ويحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.