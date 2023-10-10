الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 187 ألف شخص في قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"

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وأشارت الوكالة إلى أن "عمليات النزوح الجديدة هذه تضاف إلى نحو 3000 فلسطيني نزحوا من غزة نتيجة التصعيدات السابقة".
وأضاف بيان الوكالة أنه "يتم بذل كل الجهود لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين، ومع ذلك، فإن الظروف صعبة، إذ أن بعض الملاجئ مكتظة، وهناك محدودية في توفير المياه الصالحة للشرب، كما أنالمدارس الـ83 التابعة للوكالة ليست جميعها مجهزة بملاجئ طوارئ، وبالتالي ليست مستعدة لاستقبال النازحين".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.