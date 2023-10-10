هنية: عملية "طوفان الأقصى" فلسطينية القرار والتنفيذ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال هنية، في بيان له، إن "عملية "طوفان الأقصى" هي فلسطينية القرار والتنفيذ"، مضيفا أن "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أثبت من جديد أنه على مستوى المعركة التي دشنت مرحلة التحرير، وأثبتت قدرته على الصمود والتحدي واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل حريته وكرامته، وها هو يفشل مخططات العدو في الفصل بين الشعب ومقاومته الباسلة"، بحسب البيان.

وأشار إلى أن "الدمار والوحشية التي تمارسها حكومة الكيان الفاشية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، تعكس النتائج المدوية التي أحدثتها ضربات "القسام" وفصائل المقاومة منذ بدأت معركة "طوفان الأقصى"، مؤكدا أن حركته لن تفتح ملف الأسرى قبل نهاية المعركة، بحسب البيان.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة".