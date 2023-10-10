مسؤول مصري: إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الموت أو النزوح خارج أراضيهم

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء التصريحات في أعقاب اقتراح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة الفارين من غارات إسرائيل الجوية بالتوجه إلى مصر، بحسب قوله.

وقال المصدر الأمني المصرية لقناة "القاهرة الإخبارية": "القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفا هو الأخطر في تاريخها، وهناك مخطط واضح لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية من سكانها".

وأضاف المصدر: "حكومة الاحتلال تجبر الفلسطينيين على الاختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم".

وأكدّ المصدر أن "الاحتلال الإسرائيلي سعى على مدار الصراع إلى توطين أهالي غزة في سيناء، إلا أن مصر تصدت لهذه المخططات ورفضها الإجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه".