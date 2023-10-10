شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 7 صحفيين فلسطينيين في هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بأن سبعة صحفيين فلسطينيين قتلوا في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي، أن ثلاثة صحفيين قضوا صباح اليوم جراء استهدافهم من طائرات إسرائيلية أثناء تغطيتهم إخلاء إحدى البنايات المهددة بالقصف غرب غزة.

جريمة بحق الصحفيين

واعتبر البيان أن"جريمة الاحتلال بحق الصحفيين هي اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، كونهم كانوا يرتدون معدات السلامة والعلامات المميزة لهم كصحفيين، ويتسنى لطائرات الاحتلال رؤية ذلك".

وجدد البيان التحذير من نوايا إسرائيل "العدوانية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام بعد إخطارها بإخلاء عشرات المقار الإعلامية، محاولة تغييب الحقيقة التي ينقلونها".

وأدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي أدت اليوم إلى استشهاد الصحفيين، محمد رزق صبح، وسعيد الطويل, وإصابة ثالث بجروح خطيرة، وذلك بعد استهداف طائرات الاحتلال لبرج حجي غرب مدينة غزة.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين لليوم الرابع على التوالي، أسفر عن استشهاد أربعة صحفيين فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، إلى جانب تدمير مؤسسات إعلامية، داعيةً لتوفير حماية دولية عاجلة للصحفيين.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 700 شخص اليوم الثلاثاء، في اليوم الرابع لانطلاق عملية طوفان الأقصى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 704 فلسطينيين استشهدوا في قطاع غزة بفعل غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية برصاص جيش الاحتلال منذ يوم السبت الماضي.