الصدر يوجه دعوة إلى مصر والسعودية وإيران بشأن "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الصدر، في خطاب متلفز، إن "استرجاع القدس والأراضي المحتلة أمانة في أعناقنا، والمقاومة الفلسطينية أذلت الكيان الصهيوني"، منتقدا "موقف عدد من الدول الأوربية بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لدعمها الكيان الصهيوني في عدوانها على غزة".

وقال غالانت في مقطع فيديو نشرته القناة "13": "لقد أصدرت الأمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لا كهرباء ولا طعام ولا غاز، كل شيء مغلق، نحن نقاتل حيوانات بشرية".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع حماس في قطاع غزة.