شكرا لقرائتكم خبر عن سلمان للإغاثة يخصص مساعدات غذائية لمتضرري زلزال غرب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية هرات غرب أفغانستان مؤخرًا.

وقام المركز بتأمين المساعدات الغذائية في العاصمة كابل والتي تشمل 15.750 سلة غذائية بوزن 9.765 طنًا تمهيدًا لتوزيعها على الفئات المتضررة في مديرية زنده جان ومديرية غوريان بولاية هرات.

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة العربية السعودية المقدمة، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لكافة الدول المتضررة والمحتاجة حول العالم.