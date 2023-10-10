شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تدعو إلى فتح ممر إنساني إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني، لتزويد المدنيين في قطاع غزة بالضروريات الأساسية، حيث قالت إن إمداداتها في القطاع قد نفدت.

وحذر متحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف من أن المستشفيات ستكون غير قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة للمصابين بدون تلقي المزيد من الدعم.

وأوضح أنه بحلول بعد ظهر أمس الاثنين، كانت هناك 13 عيادة في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، تعرضت للقصف من جانب الغارات الجوية الانتقامية لطيران الاحتلال، مضيفًا أن المرافق الصحية يجب حمايتها من الهجمات بموجب القانون الإنساني الدولي.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت عن ارتفاع عدد شهداء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، إلى 770 شهيدًا و4 آلاف جريح.