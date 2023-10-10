شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصليب والهلال الأحمر تحذر من كارثة إنسانية في فلسطين المحتلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم، إلى وقف التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة أنه بدون ضبط النفس فإننا نتجه نحو كارثة إنسانية، مؤكدة أن أعمال العنف الجارية بلغت مستوى غير مسبوق، ومن المحتمل أن تتصاعد بشكل خطير ما يسبب المزيد من المعاناة لجميع الأطراف.

وحثت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولجاريك أطراف النزاع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين من الأذى وضبط النفس، مشيرة إلى أن قتل المدنيين وسوء المعاملة محظور بموجب اتفاقيات جنيف. كما دعت أن يعامل المحتجزون معاملة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن دون أن يصابوا بأذى، وعدم استهداف البنية التحتية المدنية التي يعتمد الناس عليها في معيشتهم، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه.

دخول المنظمات

وأعلنت منظمة اليونيسيف عن مقتل مئات الأطفال الفلسطينيين والإسرائيليين وإصابة عدد أكبر خلال الساعات الـ 72 الماضية، لافتة إلى أن أعمال العنف المرتبطة بالنزاع لازالت تسبب خسائر فادحة في حياة الأطفال وأسرهم، مؤكدة أن لا شيء يبرر قتل الأطفال أو تشويههم أو اختطافهم، وأن أي تأخير في إنهاء الصراع سيؤدي إلى عواقب أكثر تدميرًا على الأطفال.

وقال المتحدث جيمس إيلدر في مؤتمر صحفي في جنيف، إن قتل الأطفال واختطافهم انتهاك جسيم لحقوق الإنسان والقانون الدولي، داعيًا جميع الأطراف إلى الإفراج الفوري والآمن عن جميع الرهائن.