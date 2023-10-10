شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يدمر 1200 وحدة سكنية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثّقت مؤسسات حقوقية في حصيلتها الأولية، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 1200 وحدة سكنية بشكل كلي، و13 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي.

ودمرت أيضًا عشرات المؤسسات الأهلية والحكومية.

الدفاع المدني الفلسطيني

وفي سياق متصل، تواصل طائرات الاحتلال غاراتها الجوية على القطاع، مستهدفة المزيد من المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي أطلق قنابل دخانية فسفورية، وقنابل ارتجاجية، شرق وشمال قطاع غزة.