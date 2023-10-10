شكرا لقرائتكم خبر عن طوفان الأقصى.. ارتفاع الشهداء الفلسطينيين لـ830 وإصابة 4250 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 830 فلسطينيا وإصابة 4250 في ضربات إسرائيلية منذ السبت الماضي.

ووثّقت مؤسسات حقوقية في حصيلتها الأولية، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي، 1200 وحدة سكنية بشكل كلي، و13 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي. ودمرت أيضًا عشرات المؤسسات الأهلية والحكومية.

طوفان الأقصى

إلى ذلك، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم، إلى وقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة أنه دون ضبط النفس فإننا نتجه نحو كارثة إنسانية، مؤكدة أن أعمال العنف الجارية بلغت مستوى غير مسبوق، ومن المحتمل أن تتصاعد بشكل خطير ما يسبب المزيد من المعاناة لجميع الأطراف.

وحثت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولجاريك، أطراف النزاع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين من الأذى وضبط النفس، مشيرة إلى أن قتل المدنيين وسوء المعاملة محظور بموجب اتفاقيات جنيف.