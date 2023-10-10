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يونيفيل: رصدنا إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه إسرائيل

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القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، إن اليونيفيل رصدت مساءً اليوم إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه اسرائيل.

وأضاف تيننتي - في بيان اليوم/ الثلاثاء/ - أن اليونيفيل تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة هذا الوضع الخطير للغاية، كما حث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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