شكرا لقرائتكم خبر عن يونيفيل: رصدنا إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، إن اليونيفيل رصدت مساءً اليوم إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور اللبنانية باتجاه اسرائيل.

وأضاف تيننتي - في بيان اليوم/ الثلاثاء/ - أن اليونيفيل تواصل اتصالاتها مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة هذا الوضع الخطير للغاية، كما حث الجميع على ممارسة ضبط النفس في هذا الوقت الحرج.