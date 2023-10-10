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خبير: الدعم الأمريكي لإسرائيل قد يسبب اضطرابات في الشرق الأوسط

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف: "الولايات المتحدة ستدعم إسرائيل بشكل تلقائي، لكن هذا سيخلق مشاعر معادية لأمريكا أكبر بكثير في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي".

وفي الوقت ذاته، أشار فريمان إلى أنه "من غير المرجح أن تقتصر الأزمة على إسرائيل وقطاع غزة، وسوف تنتشر إلى الدول المجاورة". وشدد على أن "التهديدات الجيوسياسية يمكن أن تنتشر بسرعة إلى لبنان وسوريا".

وأضاف فريمان أن "الحلم الإسرائيلي - الأمريكي، بتطبيع العلاقات مع ، قد مات أيضًا في المستقبل المنظور"، بحسب قوله.

وقال دبلوماسي سابق إن "إدارة بايدن يبدو أنها تفاجأت بالهجوم المفاجئ والناجح لـ"حماس".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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