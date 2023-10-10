أردوغان يعرب عن مخاوف جدية بشأن خطر تصاعد الصراع بين فلسطين وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أردوغان ردا على سؤال، ذي صلة، خلال مؤتمر صحفي له مع المستشار النمساوي، كارل نيهامر، في أنقرة: "مخاوفنا بشأن هذا الأمر عالية جدًا، لست متأكدًا من أن كل هذا سينتهي، في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولذا فإننا نواصل العمل والاتصالات مع القادة، نحن نبحث عن حلول للوساطة من أجل وقف العنف".

وأضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "قطع إمدادات الكهرباء والمياه عن غزة، يعد انتهاكا لحقوق الإنسان".

وأردف، قائلا: "في الوقت الحالي، لا تتدفق المياه إلى غزة. ماذا عن حقوق الإنسان؟ لا توجد كهرباء. ماذا عن حقوق الإنسان؟ وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يمكن قطع المياه والكهرباء، كيف تسير الأمور مع المستشفيات في غزة؟".