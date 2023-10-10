باحث حقوقي لـ"الخليج 365": القصف الإسرائيلي لغزة ينتهك القانون الدولي والحوار السياسي هو الحل

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واعتبر محمد أن ما تقوم به إسرائيل في غزة يشكل "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، ويخالف القانون الإنساني والمواثيق الدولية، خاصة ما تقوم به الآن من قصف عنيف وعشوائي وتصريحات تتعلق بالإبادة الجماعية والتهجير القسري، تحت حجة الرد على عملية "طوفان الأقصى"، حيث تستهدف المنشآت المدنية والسكنية والمرافق العامة من مدارس ومستشفيات والبنى التحتية، التي تعرضت لأضرار هائلة وأسقطت مئات القتلى والجرحى من المدنيين.
ولفت إلى أن "الأساليب العسكرية التي تستخدمها إسرائيل تستهدف العزل بشكل مباشر، عبر القصف الجوي والمدفعي واستخدام القنابل العنقودية تحت حماية واشنطن، التي أعطت الضوء الأخضر لهذه الجرائم عبر إرسالها حاملة طائرات وأسلحة متطورة، تستخدمها تل أبيب ضد الفلسطينيين في غزة، مخلفة وراءها خسائر بشرية كبيرة".
وتابع هاني محمد: "يجب على المنظمات الحقوقية وغير الحكومية ووسائل الإعلام أن تقوم بدور في توثيق الانتهاكات وإلقاء الضوء عليها وزيادة الوعي العالمي بالأحداث التي تجري في قطاع غزة وتأثيرها على حقوق الإنسان".
وطالب محمد بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم المزعومة وتدخل دولي سريع وإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات وجرائم الحرب، معتبرا أن الحل الأكثر جذبا للسلام والاستقرار في المنطقة هو الحل السياسي، عبر العمل مع الشركاء الدوليين على حل القضية واللجوء إلى مجلس الأمن وتعزيز ثقافة السلام مقابل الأرض وتعزيز الحوار والمصالحة بين الطرفين، والعمل على إنهاء الصراع وتحقيق العدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.