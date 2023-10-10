إعلام إسرائيلي: مقتل جنديين إسرائيليين في قصف على الحدود اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في منشور القناة: "أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين آخرين نتيجة تبادل إطلاق النار على الحدود مع لبنان".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن "حزب الله" اللبناني يشن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية. ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على مواقع مراقبة تابعة لـ"حزب الله".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".