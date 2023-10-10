بوريل: بعض تصرفات إسرائيل في غزة تتعارض مع القانون الدولي

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وأضاف بوريل: "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعارضون الحصار على غزة ويدعون إلى فتح الممرات الإنسانية للسماح للراغبين بالمغادرة".
وتابع: "معظم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يدعمون استمرار التعاون مع السلطة الفلسطينية فضلاً عن استمرار تقديم الدعم المالي".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.