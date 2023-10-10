شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة إلى 850 شهيدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وإصابة 12 بجروح، خلال مواجهات اندلعت مع شبان فلسطينيين، في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وفي قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال قصفه لمناطق واسعة في القطاع، موقعاً المزيد من الشهداء والجرحى.

العدوان الإسرائيلي

وأفادت الوزارة أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر لليوم الرابع على التوالي ارتفع إلى 830 شهيداً، و20 شهيداً بالضفة الغربية.

وأشارت إلى إلى أن الأطقم الطبية تواجه صعوبات في استقبال ومعالجة جرحى العدوان، في ظل انقطاع الكهرباء، وعدم سماح الاحتلال الإسرائيلي بوصول إمدادات الأدوية، والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطاع.