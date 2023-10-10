شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم 260 طفلاً.. ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 900 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الرابع على التوالي، إلى 900 شهيد.

وأفادت "الصحة الفلسطينية" في بيان، أن من بين الشهداء 260 طفلاً، و230 امرأة، استشهدوا في قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لبنايات سكنية، كما أصيب 4500 بجروح مختلفة، لافتة إلى أن من بين الشهداء 6 من الكوادر الطبية، و8 صحفيين.

استهداف المؤسسات الصحية

أضاف البيان أن طائرات جيش الاحتلال استهدفت 9 مؤسسات صحية، وقصفت 15 سيارة إسعاف، أثناء محاولاتها انتشال الشهداء والجرحى من أماكن القصف، لافتة النظر إلى النقص الحاد في المستلزمات الطبية بنسبة 60 %.

ووجهت "الصحة الفلسطينية"، نداء استغاثة للمؤسسات الإنسانية والإغاثية كافة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود والاحتياجات الطارئة للمستشفيات، وضرورة فتح ممر آمن، لإيصال الأدوية الطبية وسفر الجرحى والمرضى، ممن يصعب علاجهم في مستشفيات القطاع.