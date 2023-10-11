شكرا لقرائتكم خبر عن الفصائل الفلسطينية تطلق مئات الصواريخ على المدن المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الفصائل الفلسطينية، مئات الصواريخ على المدن المحتلة من قبل إسرائيل، ردا على الغارات التي يشنها جيش الاحتلال على غزة والضفة الغربية.

وقصفت الفصائل، أبيب وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة، ودوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أسماء 32 من جنوده الذين قتلوا جراء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس"، يوم السبت الماضي، ردًا على الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ونسبت القناة "السابعة" الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله - في بيان صحفي - إن غالبية قتلاه سقطوا على الحدود مع قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 حتى الآن.



أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعب فلسطين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلى المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.