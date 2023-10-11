شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال 15 جثة مُعظمهم نساء وأطفال من منزل تعرض للقصف شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء 15 شهيدًا من منزل تعرض لقصف إسرائيلي في مخيم "جباليا"، شمال قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال 15 شهيدًا، مُعظمهم نساء وأطفال، من تحت أنقاض المنزل.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مسجد الإمام علي في شارع العجارمة بمخيم جباليا.

وفي السياق ذاته، أكد شهود وقوع إصابات جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل في رفح جنوب القطاع.

واستأنف الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع.