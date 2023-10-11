شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات كويتية بوسنية تتناول تشجيع الاستثمارات والسياحة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية البوسنية برئاسة النائب الكويتي محمد المطيري ونظيره البوسني كمال اديموفيتش، العلاقات الثنائية بين البرلمانين والبلدين الصديقين.

وذكر مجلس الأمة الكويتي - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن الاجتماع الذي عقد بمقر برلمان البوسنة والهرسك تناول أهمية تشجيع الاستثمارات المباشرة بين البلدين وتشجيع السياحة والتبادل التجاري إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي وتسهيل عملية التملك المباشر للكويتيين بالبوسنة وجهود الجمعيات الخيرية والإنسانية الكويتية.

وأعرب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية لإفريقيا والشرق الأوسط نائب رئيس مجلس الشعوب البوسني كمال اديموفيتش، عن تطلعه إلى أن تحقق الزيارة النتائج المرجوة منها في تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين وتسريع إقرار الاتفاقيات الجاري العمل على إعدادها والمتعلقة بمكافحة الجريمة والدفاع والقوانين المدنية والتجارية.

وأضاف أن بلاده تأمل من الجانب الكويتي دعم ترشيحها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للعام 2025 إلى جانب طلب الإعفاء من تأشيرة الدخول للمواطنين البوسنيين من حملة الجوازات الدبلوماسية كخطوة أولى يتبعها إعفاء جميع الفئات تتويجا للعلاقة المميزة بين البلدين وتسهيلا للزيارات المتبادلة بين الشعبين الصديقين وخدمة لأعضاء الغرف التجارية والمستثمرين من بلاده.

من جانبه، أكد رئيس الوفد البرلماني الكويتي اهتمام أعضاء الوفد بتلك الطلبات وتبادل الدعم السياسي والسعي لرفع التوصيات بها إلى الجهات المعنية بالبلاد.