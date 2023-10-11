شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع في قطاع غزة صعب للغاية وإسرائيل تقوم بحرب إبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصفت الدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات عملية " طوفان الاقصى"، بالوضع الصعب للغاية والدقيق، لافتة إلى أن الوضع على الأرض صعب جداً، وإسرائيل لازالت في قصفها لقطاع غزة وهي حرب إبادة كونها تبيد الحجر والبيت والشجر، وتستخدم الفسفور الأبيض المحرم دولياً، وهناك عائلات قضت بأكملها، وتم قصف المستشفيات واستهداف عربات الإسعاف حتى أن أحدها شقت نصفين اثناء القصف".



كشفت وزيرة الصحة أن أعداد المستفيات في قطاع غزة تبلغ 15 مستشفى خرج منها مستشفى كامل ونصف خرجت بالفعل عن الخدمة، لافتة إلى أن أهمية المستشفيات في توزيعاتها الجغرافية وتمركزها مثلاً مستشفى بيت حانون هدم بالكامل واصبحت المدينة بلا مشفى".

وعن أعداد الضحايا تابعت خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"حتى الخامسة والنصف مساء بلغ أعداد الشهداء 830 شهيداً، و4250 جريحاً وأرقام ليست دقيقه لانها تعكس فقط ما وصل إلى المستشفيات لكن لازال هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين لم يستطيعوا الوصول للمستشفيات".