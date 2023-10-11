شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 21 شهيدا ونحو 130 جريحا بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 21 شهيدا ونحو 130 جريحا بالضفة الغربية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك 14 أمريكيا قتلوا فى الأحداث التى شهدتها إسرائيل، متابعا: "ندعم إسرائيل على الدوام ولا يمكن تحمل رؤية الفظائع التى حدثت".

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له معلقا على التصعيد الإسرائيلى على غزة بثتها قناة القاهرة الإخبارية: "عززنا مواقعنا في الشرق الأوسط للردع".

وتابع جو بايدن: "هناك أمريكيون ضمن من تم احتجازهم، سنبقى متحدين لدعم إسرائيل وسنزودها بالذخائر لتعزيز منظومة القبة الحديدية".