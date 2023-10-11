شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث بإسم الانروا: قطاع غزة يتعرض لحرب سحق وإبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عدنان أبو حسنة المتحدث باسم منظمة الانروا أنه حتى مساء اليوم تم استقبال نحو 170 ألف لاجي فلسطيني في مراكز الانروا، متوقعاً ارتفاع أعداد النازحين خلال الساعات القادمة، قائلا : " نتوقع ارتفاع أعداد النازحين بصوره كبيرة خلال الساعات القادمة لان عمليات القصف وهدم البيوت مستمرة بلا توقف ولا مكان لهؤلاء سوى مراكز الانروا".



وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن الوضع صعب للغاية وعمليات التدمير غير مسبوقة ولا يقارن بدمار عام 2009 حيث يبلغ عشرة اضعافه، مضيفا : "الوضع في قطاع غزة اشبه بزلزال مدمر ومناطق بعينها تتعرض لسحق شامل وكامل".

وذكر أن عدد مدارس الانروا تبلغ 83 مدرسة منها 18 مدرسة منها 16 اصيبت باضرار إحدها كان بها نازحين واصيب بها اربعة اشخاص وأخرى تعرضت للضرر لم يكشف عن حجم الخسائر بها حتى الان.

تابع: "لا مكان أمن في غزة حتى لو كانت مراكز الانروا والناس تأتي أليها لأنها منشآت تابعه للام المتحدة وعليها الأعلام الخاصة بالأمم المتحدة لكنها لم تسلم ونحن نستطيع استيعاب 150 ألف فلسطيني.. ولكن الأعداد الآن تتجاوز قدراتنا".



وأختتم: "دمار كبير في المكاتب والمنشآت.. والمعبر الرئيسي هو معبر كرم أبو سالم مغلق بأمر إسرائيل، وإسرائيل ترفض فتح ممرات آمنة.. والوقود سينفد من غزة خلال أيام".