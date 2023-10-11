شكري لنظيره الإيراني: توسيع رقعة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يهدد استقرار المنطقة

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، تناولت تطورات الوضع في قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني، حسب الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على موقع "إكس" (تويتر سابقا).
وأكد شكري ضرورة وقف التصعيد وحماية أرواح المدنيين والحفاظ على استقرار المنطقة، حسبما ذكر أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تعبر عن تقديرها لجهود مصر فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وما تقوم به لتقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.